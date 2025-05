Wiegand: Am Vormittag trainieren wir hier zwei bis zweieinhalb Stunden, am Nachmittag dann etwa 1:45 Stunden. Es geht vor allem um die körperlichen Aspekte.

Leander Wiegand: Ich habe etwas mit Freunden gemacht, meine Eltern und meine Geschwister gesehen, das war alles sehr nett. Sonntag habe ich eh immer frei, daher hat das gut gepasst. Ich trainiere momentan sechs Tage die Woche jeweils zweimal am Tag. Dafür bin ich bei MPC von Christian Mohr (in Aachen, Anm.d.Red.), der früher selbst in der NFL gespielt hat. Er hat maßgeblichen Anteil an meinem Erfolg.

Den zweiten Teil des Interviews mit Leander Wiegand lest ihr am Freitag!

Im vergangenen Jahr war er noch in der ELF aktiv, nun hat er einen NFL -Vertrag in der Tasche. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner Leander Wiegand spielte für die Centurions Cologne, Rhein Fire und die Munich Ravens.

Der 25-jährige Deutsche hat sich seinen Traum erfüllt. Über das International Pathway Program (IPP) gelangte der Offensive Liner in die NFL zu den New York Jets. Im Interview mit ran spricht er über diesen besonderen Weg.

ran: Sie haben Christian Mohr angesprochen, der aus Deutschland kommt und in der NFL unter anderem bei den Seattle Seahawks unter Vertrag stand. Man hört oft seinen Namen in Verbindung mit Spielern, die es von Deutschland aus in die NFL schaffen. Inwiefern hilft er Spielern wie Ihnen?

Wiegand: Er war ja bei einigen Teams, auch bei den Eagles und Browns. Das Besondere an ihm ist, dass er sich immer weiterbildet, er beschäftigt sich mit neuen Trainingsplänen sowie neuen Studien. Er passt das individuell auf uns Athleten an. Und er war eben selbst in der NFL. Ich muss dazu sagen: Ich bin in einer tollen Familie aufgewachsen und war auf einer tollen Schule. Dadurch bin ich vielleicht etwas zu nett. Dabei sind die mentalen Komponenten im Profisport mit das Wichtigste. Man muss dazu in der Lage sein, auch in schwierigen Situationen Leistung abzuliefern. Das kann mir Chris gut vermitteln, denn er war selbst in der NFL. Auch andere Top-Sportler trainieren bei ihm – zum Beispiel Agit Kabayel, der vielleicht der beste Boxer der Welt ist.

ran: Sie sprechen die mentalen Komponenten an. Welche Rolle spielt das Selbstvertrauen, um erfolgreich zu sein?

Wiegand: Man hat seine Fähigkeiten, das ganze Talent und das athletische Potenzial. Aber wenn man kein Selbstvertrauen hat, ist das ungefähr so, wie wenn man sehr viel Geld auf der Bank hat – aber nicht den Code, um an das Geld heranzukommen. Man braucht das Selbstvertrauen. Bei mir kam das Selbstvertrauen durch das jahrelange Training und die Höhen und Tiefen meiner Karriere.