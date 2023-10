NFL-Regeldiskussion: Punkte bei unfairem Verhindern eines sicheren Touchdowns?

Gewinner: Kyle Shanahan (San Francisco 49ers)

An dieser Stelle hätten auch andere Akteure der San Francisco 49ers stehen können. Brock Purdy, George Kittle, Jordan Mason, Fred Warner. Aber gerade weil so viele Akteure beim 42:10 gegen die Dallas Cowboys so stark waren, kommt hier am Ende doch nur Head Coach Kyle Shanahan in Frage. © USA TODAY Network