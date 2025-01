RTL-Experte Vollmer: "Chiefs auf dem Papier Favorit. Aber..."

Für Sebastian Vollmer ist Titelverteidiger Kansas City Chiefs vor dem Start der NFL-Play-offs "auf dem Papier" zwar erneut der Favorit, der frühere Footballprofi sieht das Team um Quarterback Patrick Mahomes in diesem Jahr aber nicht im Finale. "Ich sage jetzt einfach mal: Im Super Bowl werden die Buffalo Bills auf der einen Seite und die Detroit Lions auf der anderen stehen", sagte der zweimalige NFL-Champion im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

"Für mich ist es immer ganz schwierig, gegen den amtierenden Meister zu tippen", so RTL-Experte Vollmer, wobei er nicht glaube, "dass sie das beste Team der NFL sind. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie nicht gewinnen werden." Diese Erfahrung habe er mit den New England Patriots 2008 gemacht. "Gegen die New York Giants waren wir damals eigentlich das klar bessere Team, hatten in der Saison nicht verloren. Und dann verlieren wir gegen ein Team, das durch die Wildcard-Runde und durch vier Auswärtsspiele in den Play-offs musste."

Schlüssel zum Erfolg in den Play-offs sei es, "nicht zu weit" zu denken, "sondern sich immer nur auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Alles, was dich in die Play-offs gebracht hat, solltest du auch beibehalten." Die Meisterrunde beginnt am Wochenende mit den Wildcard-Duellen. Buffalo trifft am Sonntag (19.00 Uhr/RTL und DAZN) auf die Denver Broncos, die Chiefs und die Lions mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown steigen erst im Viertelfinale ein.