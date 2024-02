Russell Wilson: New England Patriots, Pittsburgh Steelers oder doch ein anderes Ziel?

Anzeige

Bei Russell Wilson verdichten sich die Anzeichen auf einen Abschied aus Denver. Wohin könnte es den einstigen Star-Quarterback ziehen?

Im Saison-Endspurt von Backup Jarrett Stidham auf die Bank verdrängt worden, in der Folge die Wechsel-Gerüchte und nun die Nachricht, dass die Villa in Denver zum Verkauf steht.

Der Abschied Russell Wilsons von den Denver Broncos rückt offenbar immer näher. Dass es für den einstigen Star-Quarterback in Denver nicht mehr weitergeht, zeigte bereits die Entscheidung der Broncos in den letzten beiden Spielen der abgelaufenen Saison.

Head Coach Sean Payton hatte ihn auf die Bank gesetzt. Wie er betont aus Leistungsgründen, aber eigentlich - das war ein offenes Geheimnis - um ihn vor einer Verletzung zu schützen. Denn hätte sich Wilson verletzt, hätte er im März 37 Millionen Euro bekommen, da verletzte Spieler nicht gecuttet werden können.

So ließen sich die Broncos also die Tür für eine Entlassung vor der Free Agency offen. Auch ein Trade ist - stand jetzt - noch nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Ein Team müsste dann seinen Vertrag übernehmen, was sich kein Team antun dürfte.

Dass Wilson sich seiner Zukunft bewusst ist, zeigt der Bericht der "Denver Post". Demnach hat der 35-Jährige seine Luxus-Villa in Cherry Hills Village zum Verkauf angeboten und sei bereit, Angebote zu akzeptieren.

Erst im April 2022 hatten Russell und seine Frau Ciara das Domizil für eine kolportierte Rekordsumme von 25 Millionen US-Dollar erworben.