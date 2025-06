NFL: Ziehen die Kansas City Chiefs um? Gouverneur von Missouri unterzeichnet Gesetz

Wandern die Kansas City Chiefs aus Missouri ab? Der dortige Gouverneur versucht mit einem Gesetz gegenzusteuern.

Bleiben die Kansas City Chiefs und die Kansas City Royals im US-Bundesstaat Missouri ansässig? Eine Frage, die nicht nur Fans, sondern vor allem die dortige Politik schon seit geraumer Zeit beschäftigt.

Nun hat Missouri seinen Teil dazu beigetragen, alles dafür zu tun, die an der Grenze zum Bundesstaat Kansas gelegenen Teams zu halten.

Laut "Associated Press" hat Gouverneur Mike Kehoe am Samstag ein Gesetz unterzeichnet, das Hunderte von Millionen an staatlichen Geldern für die 1,15 Milliarden Dollar teure Renovierung des Arrowhead Stadium und eine neue Spielstätte für die Royals bereitstellt.