Heiße Super-Bowl-Anwärter waren die San Francisco 49ers schon die ganze Saison über. Doch gegen die Green Bay Packers zeigten sie eine bislang verborgene Qualität, die die Konkurrenz beunruhigen muss. Ein Kommentar.

Von Martin Jahns

Die Playoff-Sensation lag in der Luft. Mit einem 14:21-Rückstand gingen die San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers ins Schlussviertel. Dabei konnte das Team von Kyle Shanahan in der gesamten Saison kein einziges Spiel gewinnen, wenn es in der zweiten Hälfte zurücklag.

Es sah nicht so aus, als würde sich das ausgerechnet diesmal ändern: Die Defense erlaubte den Packers mehr Ballbesitzzeit als den Niners. Insgesamt 83 Yards schenkte San Francisco den Gästen durch unnötige Strafen her.

Dazu noch Brock Purdy, dessen Kritiker bei seiner höchst durchschnittlichen Leistung (nur 59 Prozent Completion Rate) schon in den Startlöchern standen. Zumal dessen wichtige Anspielstation Deebo Samuel nach einer Verletzung schon früh verletzt aus dem Spiel war.

Doch dann kam das Schlussviertel. Und mit ihm 15 Minuten American Football, die klar machten: Der Super Bowl geht dieses Jahr nur über die San Francisco 49ers.