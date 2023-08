Für den Spieler selbst werden die Aussichten, seinen hohen Preis in Zukunft noch zu rechtfertigen und die hohen Erwartungen zu erfüllen, nach seinem enttäuschenden Start in der NFL derweil immer schlechter.

Drei Erstrundenpicks und einen Drittrundenpick schickte die Franchise zu den Miami Dolphins, um statt an Position zwölf in der ersten Runde bereits an drei picken zu dürfen und verpflichteten damit Quarterback Trey Lance.

Mit Offseason-Neuzugang Sam Darnold kämpfte die einstige Franchise-Hoffnung in der Vorbereitung nur noch um die Backup-Rolle hinter Purdy. Doch auch in diesem Duell sollte Lance das Nachsehen haben.

Purdy wusste im Gegensatz zu Lance auf Anhieb zu überzeugen und wird nach seiner Rückkehr von einer in den Playoffs erlittenen Ellenbogenverletzung in der kommenden Saison erneut als Starting Quarterback auflaufen.

In der Offseason ist Lance mittlerweile zwar wieder vollständig genesen, seinen Starter-Posten hat er aber endgültig verloren. "Mister Irrelevant" Brock Purdy, der letzte Pick im Draft 2022, wurde in seiner Debüt-Saison in der NFL notgedrungen ins kalte Wasser geworfen, als auch Garoppolos Saison nach Verletzung Anfang Dezember vorzeitig gelaufen war.

Vergangene Saison sollte dann der endgültige Umbruch in San Francisco vollzogen werden und der heute 23-Jährige ging als QB1 der "Niners" in die Saison. Doch bereits in Woche zwei zog sich Lance einen Sprunggelenksbruch zu, der seine Saison vorzeitig beendete.

Als Rookie zeigte sich Lance noch sehr inkonstant und nahm folgerichtig die Rolle als Backup von Jimmy Garoppolo ein, um in Ruhe hinter dem Routinier lernen zu können. Neben vier Kurzeinsätzen durfte er 2021 zwei Mal starten, als "Jimmy G." verletzt ausfiel. Nach der Spielzeit betonte Lance jedoch, dass er die gesamte Saison an einer Verletzung am Zeigefinger seiner Wurfhand laborierte, wodurch er quasi nur mit vier Fingern werfen konnte.

"Wir haben ihm eine große Chance gegeben, den Posten als Nummer zwei in diesem Jahr zu gewinnen. Es war ein sehr harter Kampf, aber auf lange Sicht hat Sam ihn gewonnen", wird der 43-Jährige von "The Athletic" zitiert und nannte Lances Verletzungen als Hauptgründe für seine unzureichende Entwicklung.

Vor dem abschließenden Preseason-Spiel gegen die Los Angeles Chargers am Wochenende gab Head Coach Kyle Shanahan bekannt, dass er mit Darnold als Vertreter von Starter Purdy in die Saison gehen wird. Lance rutscht damit innerhalb von nur einem Jahr vom Starter zur Nummer drei im Team ab.

Die Cleveland Brown machen Cap Space frei Laut NFL-Analyst Field Yates haben die Cleveland Browns den Vertrag mit Defensive End Myles Garrett neu strukturiert und dadurch zwölf Millionen Dollar an Cap Space freigeschaufelt. Damit springen die Browns in der Cap-Space-Rangliste an die Spitze - aber seht selbst.

NFL-Saisonstart 2023: Cap Space aller 32 Teams Bald ist es endlich soweit: Die NFL startet in die neue Saison! Nach vielen Transactions in der Free Agency hat sich auch der Cap Space der Teams verändert (Quelle: Over the Cap, Stand: 22.08.2023). ran gibt einen Überblick.

Lance führt 49ers in Preseason gegen Broncos zu Game-Winning-Drive

Im zweiten Preseason-Spiel gegen die Denver Broncos feierte dann zunächst Konkurrent Purdy rund fünf Monate nach seiner OP sein Comeback. Lance kam hinter Darnold erst als letzter Quarterback zum Einsatz und leistete sich gleich bei seinem ersten Drive erneut eine Interception. Danach zeigte sich der Playmaker jedoch deutlich verbessert, strahlte Selbstvertrauen aus und ließ keinen Sack zu.

Der Quarterback beendete die Partie mit zwölf von 18 erfolgreichen Pässen für 173 Yards und einen Touchdown. Viel wichtiger aber: Er führte das Team mit einem 43-Yard-Pass auf Wide Receiver Ronnie Bell beim Game-Winning-Drive über das Feld, den Kicker Jake Moody per Field Goal zum 21:20 vollendete.

"Ich habe das Gefühl, dass ich jedes Mal, wenn ich auf dem Feld stehe, sehr viel lerne. Ich werde mit jeder Wiederholung besser, egal ob im Training, im Spiel oder sonst wo", hatte Lance nach der Partie betont, die an seinem Schicksal jedoch nichts mehr ändern konnte.

Die fehlende Wettkampfpraxis im Vergleich zu seinen Konkurrenten erwies sich als zu großes Manko - und das nicht erst seit dem Wechsel in die NFL. In drei Spielzeiten am College an der North Dakota State und seinen ersten beiden Jahren bei den 49ers hat der Quarterback laut "NBC Sports" zusammengenommen nur 420 Passversuche in Spielen abgegeben.

Zum Vergleich: Der amtierende MVP Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs kam allein in der Regular Season 2022 auf 648 Passversuche. Und auch ein Darnold hat in seinen ersten beiden Spielzeiten in der NFL, nachdem die New York Jets 2018 an Position drei gedrafted hatten, bereits jeweils über 400 Passversuche aufgelegt.