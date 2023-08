Las Vegas Raiders: Josh Jacobs wohl vor Rückkehr - Holdout offenbar vom Tisch

Jonathan Taylor (Indianapolis Colts)

Zuvor hatten die Colts dem 24-Jährigen einen neuen Vertrag und im Anschluss einen Trade verweigert. In den vergangenen Wochen schienen sich die Wogen geglättet zu haben - nun die überraschende Wende. Taylor kam 2021 auf starke 1.811 Rushing Yards und 18 Rushing Touchdowns, verletzt verpasste er in der Vorsaison sechs Spiele und verzeichnete in elf Partien 861 Rushing Yards und vier Touchdowns. Angeblich fordern die Colts einen First Round Pick oder mehrere Picks mit ähnlichem Wert. © IMAGO/Icon Sportswire