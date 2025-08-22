Anzeige
Für Events in Deutschland

Seattle Seahawks: Bundesliga-Fußballer Tim Kleindienst und Kevin Müller werden NFL-Botschafter

  • Veröffentlicht: 22.08.2025
  • 14:36 Uhr

Die Seattle Seahawks haben eine Partnerschaft mit zwei Bundesliga-Profis bekanntgegeben: Tim Kleindienst und Kevin Müller repräsentieren das NFL-Team künftig bei Events.

Die Seattle Seahawks haben zwei deutsche Fußballprofis als neue "12s Everywhere"-Botschafter für Deutschland verpflichtet.

Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach und Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim sollen künftig Events, Content und Medienaktivitäten des NFL-Teams in Deutschland unterstützen.

Kleindienst, Nationalspieler und Mittelstürmer, wurde frisch zum Kapitän von Gladbach ernannt. "Ich bin seit Teenager-Tagen Seahawks-Fan und freue mich riesig, jetzt Botschafter zu sein", sagt er. "American Football fasziniert mich mit Strategie, Athletik und der Fankultur.“

Müller schlägt in die gleiche Kerbe: "Ich bin seit den 2010er Jahren Fan und freue mich, offiziell dabei zu sein. Vor allem der Austausch mit den German Sea Hawkers und Fans wird spannend."

Anzeige
Anzeige

Seahawks in Deutschland eins der beliebtesten Teams

Die Seahawks erweitern damit ihr "12s Everywhere"-Programm im Rahmen des NFL Global Markets. Das Team hat Vermarktungsrechte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Kanada sowie seit 2025 in Australien und Neuseeland.

Zuletzt schlossen sie eine Partnerschaft mit ELF-Team Rhein Fire und stellten 2024 das internationale Maskottchen Bam vor.

Anzeige
Anzeige
Article Image Media
© Seattle Seahawks
Mehr News und Videos
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 22.08.2025
  • 16:06 Uhr
Micah Parsons, Jerry Jones
News

Kommentar: Jerry Jones bremst die Cowboys aus!

  • 22.08.2025
  • 15:12 Uhr
Dallas Cowboys v Los Angeles Rams - NFL Preseason 2025
News

Kommentar: Der Parsons-Zoff ist von allen Seiten peinlich

  • 22.08.2025
  • 15:11 Uhr

NFL: Parsons vs. Jones! Cowboys-Streit eskaliert

  • Video
  • 02:33 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Seattle Seahawks Oct 10, 2024; Seattle, Washington, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) carries the ball against the Seat...
News

NFC West im Check: Vierkampf um die Krone

  • 22.08.2025
  • 13:59 Uhr

NFL: Aaron Rodgers haut Monster-Pass raus

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Miami Dolphins at Detroit Lions Aug 16, 2025; Detroit, Michigan, USA; Detroit Lions wide receiver Isaac TeSlaa (18) celebrates after scoring a touchdown against t...
News

Strafen drohen: NFL will Jubel weiter einschränken

  • 22.08.2025
  • 10:56 Uhr
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 22.08.2025
  • 08:57 Uhr
August 16, 2025: Indianapolis Colts quarterback Anthony Richardson (5) pivots with the ball during NFL, American Football Herren, USA preseason game action against the Green Bay Packers at Lucas Oi...
News

Nach Colts-Schock: Mögliche Landing Spots für Richardson

  • 22.08.2025
  • 08:46 Uhr
New England Patriots v New York Giants - NFL Preseason 2025
News

Giants vermöbeln Patriots - Rodgers-Backup stark

  • 22.08.2025
  • 08:28 Uhr