Seattle Seahawks: Bundesliga-Fußballer Tim Kleindienst und Kevin Müller werden NFL-Botschafter

Die Seattle Seahawks haben eine Partnerschaft mit zwei Bundesliga-Profis bekanntgegeben: Tim Kleindienst und Kevin Müller repräsentieren das NFL-Team künftig bei Events.

Die Seattle Seahawks haben zwei deutsche Fußballprofis als neue "12s Everywhere"-Botschafter für Deutschland verpflichtet.

Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach und Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim sollen künftig Events, Content und Medienaktivitäten des NFL-Teams in Deutschland unterstützen.

Kleindienst, Nationalspieler und Mittelstürmer, wurde frisch zum Kapitän von Gladbach ernannt. "Ich bin seit Teenager-Tagen Seahawks-Fan und freue mich riesig, jetzt Botschafter zu sein", sagt er. "American Football fasziniert mich mit Strategie, Athletik und der Fankultur.“

Müller schlägt in die gleiche Kerbe: "Ich bin seit den 2010er Jahren Fan und freue mich, offiziell dabei zu sein. Vor allem der Austausch mit den German Sea Hawkers und Fans wird spannend."