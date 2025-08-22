Für Events in Deutschland
Seattle Seahawks: Bundesliga-Fußballer Tim Kleindienst und Kevin Müller werden Botschafter der NFL
- Aktualisiert: 25.08.2025
- 12:15 Uhr
Die Seattle Seahawks haben eine Partnerschaft mit zwei Bundesliga-Profis bekanntgegeben: Tim Kleindienst und Kevin Müller repräsentieren das NFL-Team künftig bei Events.
Die Seattle Seahawks haben zwei deutsche Fußballprofis als neue "12s Everywhere"-Botschafter für Deutschland verpflichtet.
Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach und Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim sollen künftig Events, Content und Medienaktivitäten des NFL-Teams in Deutschland unterstützen.
- Reunion in Kanada? Team sichert sich Rechte an Sanders-Brüdern
- Trade mit Jets: Chiefs holen Super-Bowl-Champion zurück
Kleindienst, Nationalspieler und Mittelstürmer, wurde frisch zum Kapitän von Gladbach ernannt. "Ich bin seit Teenager-Tagen Seahawks-Fan und freue mich riesig, jetzt Botschafter zu sein", sagt er. "American Football fasziniert mich mit Strategie, Athletik und der Fankultur.“
Müller schlägt in die gleiche Kerbe: "Ich bin seit den 2010er Jahren Fan und freue mich, offiziell dabei zu sein. Vor allem der Austausch mit den German Sea Hawkers und Fans wird spannend."
Seahawks in Deutschland eins der beliebtesten Teams
Die Seahawks erweitern damit ihr "12s Everywhere"-Programm im Rahmen des NFL Global Markets. Das Team hat Vermarktungsrechte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Kanada sowie seit 2025 in Australien und Neuseeland.
Zuletzt schlossen sie eine Partnerschaft mit ELF-Team Rhein Fire und stellten 2024 das internationale Maskottchen Bam vor.