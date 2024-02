Anzeige

Die Seattle Seahawks lassen Quarterback Geno Smith eine hohe Garantiesumme kassieren. Ist damit auch die Zukunft des Spielmachers geklärt?

Von Chris Lugert

Die Seattle Seahawks haben ihrem Quarterback Geno Smith zu einem massiven Zahltag verholfen. Wie "ESPN" berichtet, haben die Seahawks den 33-Jährigen darüber informiert, dass er auch am Freitag Teil des Kaders sein wird.

Damit kassiert Smith ein komplett garantiertes Gehalt in Höhe von 12,7 Millionen Dollar für die anstehende Saison. Bei Vertragsunterschrift im vergangenen März wurde diese Summe ursprünglich nur dann als Garantiesumme hinterlegt, falls sich Smith verletzt hätte.

Durch die Summe scheint Smith auch für 2024 eine feste Rolle in den Planungen der Seahawks einzunehmen, wenngleich Seattle ihn vor dem 18. März weiterhin traden könnte. Erst an jenem Tag würden weitere 9,6 Millionen Dollar Roster Bonus sowie 200.000 Dollar Workout Bonus fällig werden.

Dem Bericht zufolge ist die Garantiesumme für Smith aus Sicht der Seahawks auch ein Zeichen der Wertschätzung, um an interessierte Teams ein Signal zu senden, sollten diese an einem Trade interessiert sein.

Smith spielt seit 2019 in Seattle, fungierte in den ersten drei Jahren aber zunächst als Backup für Russell Wilson. Nach dessen Trade zu den Denver Broncos in der Offseason 2022 erhielt Smith das Vertrauen als Starter und zahlte dieses mit einer über weite Strecken furiosen Saison zurück.