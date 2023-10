"Mir gingen alle möglichen Gedanken durch den Kopf, aber zu dem Zeitpunkt, als ich mir das Knie riss, war das definitiv etwas, das ich in Betracht zog", so der Sportler.

Auf diesen Tag fiebert Jamal Adams schon lange hin. Am Montagabend will der Safety der Seattle Seahawks zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr wieder ein NFL-Spiel bestreiten.

Und weiter: "Ich habe in diesem Moment alles in Betracht gezogen. Ich war an einem dunklen Ort. Ich war zwar nicht suizidgefährdet, aber ich war definitiv in einer sehr dunklen Phase, in der ich mich vom Football und von den Menschen entfernen wollte. Zu dieser Zeit habe ich nicht wirklich mit vielen Leuten gesprochen, ich bin nicht an mein Telefon gegangen.“

Mit dem Monday Night Game gegen die New York Giants soll diese Zeit nun vorbei sein. „Ich freue mich darauf. Ich werde kein Spiel als selbstverständlich ansehen. Ich werde keinen Moment und keine Sekunde für selbstverständlich halten."