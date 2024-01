Verlierer: Cincinnati Bengals

2022 stand die Franchise um Quarterback Joe Burrow im Super Bowl, eine glorreiche Zukunft schien sicher. In der laufenden Saison gab es dagegen wenig Grund zur Freude. Immer wieder wurde das Team vom Verletzungspech heimgesucht, am schlimmsten war das Saisonaus von Spielmacher "Joey B.". Zwar gelang mit 9:8 eine positive Bilanz, dennoch steht der letzte Platz in der AFC North.

© IMAGO/Icon Sportswire