Anzeige
NFL

NFL - Miami Dolphins: Tyreek Hill wohl trotz Verletzung im Fokus anderer Teams

  • Veröffentlicht: 10.08.2025
  • 15:46 Uhr
  • ran.de

Wide Receiver Tyreek Hill soll wohl trotz seiner Verletzung und der Haltung der Miami Dolphins ein möglicher Kandidat für andere Teams sein.

Jeremy Fowler von "ESPN" befeuert Gerüchte um die sportliche Zukunft von Tyreek Hill. Demnach soll der Wide Receiver der Miami Dolphins bei einigen anderen NFL-Teams im Fokus sein.

"Ich habe mit einigen Teams gesprochen, die seine Zukunft zumindest ein wenig beobachten", sagte Fowler am Sonntag im "SportsCenter".

"Ich weiß, dass die Dolphins den interessierten Teams Anfang des Sommers gesagt haben: 'Nein, wir traden Tyreek Hill nicht'", erklärte Fowler die Haltung Miamis.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zur NFL in Kürze

  • Spielplan

  • Teams

Anzeige

Dieses angebliche Interesse anderer Franchises kommt daher doch überraschend. Zum einen weigerten sich die Dolphins zuletzt, Hill zu traden und zum anderen sei laut Fowler dessen Rückkehr nach einer Bauchmuskelverletzung "noch ungewiss".

Anzeige

Fowler: "Er ist eine wichtige Option für Tua"

Dass es im verbleibenden Sommer noch zur Trennung von Miami und Hill kommt, gilt daher als sehr unwahrscheinlich. Zumal Hill im fitten Zustand ein wichtiger Passempfänger ist.

"Er ist eine wichtige Option für Tua, es wäre ein großer Schritt, wenn sie sich von ihm trennen würden", sagte Fowler mit Blick auf Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa.

Für die Dolphins beginnt die Regular Season 2025 in der NFL am 7. September mit dem Spiel bei den Indianapolis Colts.

News und Videos zur NFL
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 10.08.2025
  • 16:48 Uhr
imago images 1052537322
News

Slater-Drama zeigt: Streiks sind in der NFL Gold wert

  • 10.08.2025
  • 15:40 Uhr
imago images 1064906335
News

Preseason-Spiel abgebrochen: Lions-Profi gibt Update

  • 10.08.2025
  • 09:48 Uhr
Mahomes
News

Preseason: Chiefs verlieren bei Mahomes' Kurzeinsatz

  • 10.08.2025
  • 09:46 Uhr
imago images 1064905579
News

Mega-Field-Goal: Krieg heizt Kicker-Wettkampf an

  • 10.08.2025
  • 09:18 Uhr

NFL-Highlights: Starke Interception! Rams fertigen Cowboys ab

  • Video
  • 05:47 Min
  • Ab 0
Equanimeous St. Brown
News

St. Brown auf der IR: Nächste bittere Pille für EQ

  • 10.08.2025
  • 09:11 Uhr

NFL-Highlights: McCarthy legt los - Vikings souverän

  • Video
  • 05:36 Min
  • Ab 0
Cowboys-Star CeeDee Lamb
News

NFL - Dallas Cowboys: CeeDee Lamb kollidiert mit Schiedsrichter

  • 10.08.2025
  • 08:58 Uhr

NFL-Highlights: Perfekt serviert! Broncos mit spektakulären Touchdowns

  • Video
  • 05:39 Min
  • Ab 0