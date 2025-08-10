Wide Receiver Tyreek Hill soll wohl trotz seiner Verletzung und der Haltung der Miami Dolphins ein möglicher Kandidat für andere Teams sein.

Jeremy Fowler von "ESPN" befeuert Gerüchte um die sportliche Zukunft von Tyreek Hill. Demnach soll der Wide Receiver der Miami Dolphins bei einigen anderen NFL-Teams im Fokus sein.

"Ich habe mit einigen Teams gesprochen, die seine Zukunft zumindest ein wenig beobachten", sagte Fowler am Sonntag im "SportsCenter".

"Ich weiß, dass die Dolphins den interessierten Teams Anfang des Sommers gesagt haben: 'Nein, wir traden Tyreek Hill nicht'", erklärte Fowler die Haltung Miamis.