Vielmehr hätte er sich lieber auf die anstehende Saison konzentrieren sollen, in der er sich wieder in Bestform präsentieren möchte.

"Es ist verrückt, du verletzt dich, du kommst zurück, und du solltest eigentlich wirklich noch nicht wieder spielen, aber die Leute urteilen über das, was am Ende bei rauskommt“, monierte er. Zudem zeigte er sich “ein bisschen wütend“ darüber, wie die Leute über ihn geurteilt haben.

Der 35-Jährige räumte in einem Interview mit “Sports Illustrated“ ein, dass sein Comeback in der vergangenen Spielzeit ein wenig zu früh kam. Dabei kritisiert er allerdings weniger seine eigene Performance, sondern vielmehr die enorme Erwartungshaltung, der er sich ausgesetzt sah.

Von Miller zurück zu alter Stärke? “Will Football spielen, wie ich es gewohnt bin

"Mein größtes Individualziel ist es, meinen Football-Stil wieder aufs Feld zu bringen", verriet der exzentrische und immer wieder auch in Skandalen verwickelte NFL-Star und verdeutlichte sein Mindset in dieser Offseason: “Ich will einfach wieder so Football spielen, wie ich es gewohnt bin. Mist labern, Sacks landen, tanzen und Plays für meine Teamkollegen generieren."

Dann könnte es für die Bills auch wieder weitergehen als in der abgelaufenen Saison, als in der Divisional Round gegen die Kansas City Chiefs Schluss war.