Für Tommy Townsend ist es eine schwierige Situation. Eigentlich hilft er seinen Kansas City Chiefs beim Super Bowl LVIII gegen die San Francisco 49ers (am Sonntag, ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) am meisten, wenn er wegen seines eigentlichen Jobs gar nicht auf dem Feld steht

Aus Las Vegas berichtet Rainer Nachtwey

Denn als Punter kommt er nur zum Einsatz, wenn sein Team nicht punktet, den Ball dem Gegner nach drei misslungen Versuchen per Punt überlässt.

"Ich versuche trotzdem Spaß zu haben. Wenn ich viele Punts ausführen muss, gut, wenn es null sind, auch gut", verrät Townsend im Gespräch mit ran.

Immerhin ist er als Holder bei den Field-Goal- oder Extrapunkt-Versuchen auf dem Feld, also doch noch bei Punkten im Einsatz – und darauf spekuliert er mehr: "Ich hoffe doch, dass es am Ende mehr Ballhalten beim PAT ist."