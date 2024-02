Super Bowl 2024: Warum der MVP nach Disney World reist

Anzeige

Patrick Mahomes besuchte als Super-Bowl-Sieger traditionell am Montag Disney World in Orlando. Doch woher kommt diese Tradition überhaupt?

Wer am ersten, beziehungsweise mittlerweile am zweiten, Sonntag des Februars den Super Bowl gewinnt, der verbringt den Tag darauf in Disney World in Orlando.

In diesem, wie auch im vergangenen Jahr, durfte sich Patrick Mahomes im Sonnenschein von Florida neben Mickey Maus ablichten lassen. Doch woher kommt diese Tradition eigentlich, dass ein Spieler des Super-Bowl-Siegers - meistens der MVP - ins Disney-Hauptquartier nach Orlando reist?

Tatsächlich war das keine spontane Eingebung eines Spielers, der auf Disney-Charaktere und Fahrgeschäfte steht. Es begann alles mit einem Marketing-Gag.

Vor dem 21. Super Bowl im Jahr 1987 bot der damalige Disney-Chef Michael Eisner dem späteren Super-Bowl-MVP Phil Simms von den New York Giants 50.000 Dollar, wenn er auf die Frage, was er als nächstes tut, mit "Ich gehe nach Disney World" antwortet.