Super Bowl 2025: Chiefs-Coach Andy Reid im Spiel gegen seine Vergangenheit

Der Super Bowl 2025 zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelpia Eagles am 10. Februar ( ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) wird für beide also ziemlich speziell.

Reid war von 1999 bis 2012 Cheftrainer der Eagles, Swift war in ihrer Jugend Eagles-Fans und erwähnt das Team sogar in einem ihrer Songs. Erst mit dem Beginn der Romanze mit Chiefs Tight End Travis Kelce wechselte die 35-Jährige die Farben von grün auf rot.

Der ehemalige Running Back spielte acht Jahre unter Reid und sprach bereits vor dem Super Bowl 2023 aus, was viele in Philadelphia immer noch denken: "Viele Leute schätzen ihn für das, was er in die Stadt gebracht hat: eine Siegerkultur, eine Siegerphilosophie."

Reid veränderte die Geschichte der Eagles

13 Spiele hatten die Eagles 1998 verloren – so viele wie nie noch nie zuvor in der langen Geschichte dieser Franchise.

Dann kam Reid – und mit ihm die Wende. Ohne Reid hätte "das folgende Jahrzehnt komplett anders ausgesehen", sagte der damalige Eagles-Präsident Joe Banner.

"Andy kam zu unserem Interview mit einem riesigen Buch - die sind heute üblich, damals waren sie es noch nicht. Dieses Buch war fünf Inches dick (13 Zentimeter, Anm. d. Red.). Darin hat er alles sehr detailliert beschrieben, wie er das Team führen will", erinnerte sich Banner.

Dann zählte er auf: "Von der Art und Weise, wie er das Trainingslager leitet, über seine Top-10-Kandidaten für jede Assistenztrainerposition bis hin zu Zusammenfassungen jeder Eröffnungsrede jedes Trainers, für den er jemals gearbeitet hat."

Die Detailversessenheit ist es auch, die Doug Pederson zuerst einfällt, wenn er an Andy Reid denkt. "Ich erinnere mich noch an meine Zeit als Spieler. Ich war Quarterback in Green Bay, und er war der Trainer der Tight Ends. Eines der Dinge, die er mir beigebracht hat und die er auch heute noch weitergibt, sind die Details der Arbeit", sagte Pederson in einer Hommage an Reid bei "ESPN".

Pederson war eine Zeit lang auch Assistenztrainer bei den Eagles unter Reid und gewann 2017 als Head Coach mit Philly den Super Bowl. Er erntete damals auch die Früchte, die Reid schon lange zuvor gesät hatte.