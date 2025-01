NFL - Chip im Ball: Warum gibt es die Chain Gang trotzdem noch?

ran erklärt die Gründe, weshalb in der NFL noch immer auf die Chain Gang gesetzt wird.

Hätte die zweite Entscheidung nicht mit einem Chip im Ball, wie es ihn in der NFL sogar schon gibt, einfacher und problemlos getroffen werden können? So, wie es beim Fußball beispielsweise mit der Torlinientechnik gemacht wird. Die Antwort ist: Nicht wirklich.

Besonders zwei Szenen erhitzen die Gemüter. Ein Fangversuch von Chiefs-Receiver Xavier Worthy wurde als vollständig gewertet und es gab ein neues First Down, womit viele NFL -Fans nicht einverstanden waren.

Das Championship Game zwischen den Chiefs und Bills wird im Nachgang kontrovers diskutiert. Darunter auch ein nicht gegebener erster Versuch an Josh Allen bei 4th & 1. Mit einem Chip im Ball, wie es ihn bereits gibt, hätte die Situation klar aufgelöst werden können. Oder etwa nicht?

Das Wichtigste in Kürze

Wofür wird der Chip in NFL-Bällen genutzt?

Um die "Next Gen Stats" zu erheben. Dazu gehören beispielsweise die Distanz, die der Ball in der Luft zurückgelegt hat und die Geschwindigkeit, mit der er geworfen wird oder sich ein Spieler mit Ball in der Hand bewegt hat.