Super Bowl 2025: Die verrücktesten Wetten - Verloben sich Kelce und Swift?

Der Super Bowl findet zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in New Orleans statt.

Das letzte Mal als der Super Bowl in New Orleans statt fand, gab es einen Stromausfall. Auch darauf kann man wieder wetten.

Kendrick Lamar ist dieses Mal der Main-Act bei der Halftime Show des Super Bowls. Hier kennt die Fantasie keine Grenzen. Man kann darauf wetten, welchen Song er zuerst oder zuletzt performt. Favorit auf den ersten Song ist "Humble" und auf den letzten Song "All the Stars". Oder auch wie viele verschiedene Songs angespielt werden. Da liegt die magische Grenze bei mehr oder weniger als 10,5 Tracks. Oder ob er bei seinem ersten Song einen Hoodie tragen wird.

Darüber hinaus kann man auch darauf setzen, wie oft und ob überhaupt Kendrick Lamar seinen langjährigen Rivalen Drake bei diesem Auftritt dissen wird. Und ob und wie oft sein zugehöriger Hit "Not Like Us" angespielt wird. Passend dazu kann gewettet werden, ob Drake am Tage des Super Bowls einen Song veröffentlicht oder nicht. Viele rechnen aus Promo-Zwecken damit. Für die ganz Verrückten, da es eigentlich als ausgeschlossen gilt: man kann wetten, ob Drake sogar Teil der Halftime Show wird. Oder einer dieser Namen: Lil Wayne, Future, Travis Scott, Rihanna, Jay-Z, Taylor Swift.