Große Spieler machen große Plays in großen Spielen.

Können die Jungspunde auch gegen das womöglich beste Duo aus Quarterback und Head Coach bestehen, auf der größten aller Bühnen? Oder werden die Chiefs, vor allem nach einer spielfreien Woche, einen Weg gefunden haben, die fehlende Erfahrung in der Eagles-Secondary auszunutzen?

Die Cornerbacks Quinyon Mitchell und Cooper DeJean haben den Philadelphia Eagles als Erst- bzw. Zweitrundenpicks in ihrer ersten NFL-Saison einen unschätzbaren Boost verpasst.

Wer hat abends vor dem Badezimmerspiegel, an der roten Ampel vor dem Supermarkt oder im Traum beim Mittagsschlaf den besten Einfall, die verrückteste Eingebung bekommen? Vor allem bei den amtierenden Doppel-Champions kann man wohl mindestens ein Play der kreativen Art erwarten.

Apropos Andy Reid. Der 66-Jährige war ab 1999 erst Head Coach in Philadelphia, seit 2013 ist er bei den Chiefs. Er gewann mit beiden Franchises mehr Spiele als alle anderen Head Coaches und faszinierte dabei vor allem nach spielfreien Wochen mit besonderen Leistungen und einer atemberaubenden Bilanz: 32 Siege, 7 Niederlagen, allein 15-5 in Kansas City.

Sollte nun tatsächlich Brandon Graham zurückkehren und gegen die Chiefs auch nur eine kleine Rolle spielen - also: in der D-Line für Entlastung sorgen - können, droht Mahomes ein derart unbequemes Spiel, wie er es seit dem Super Bowl gegen die Tampa Bay Buccaneers nicht mehr erlebt hat.

Carter ist für viele schon jetzt einer der gefährlichsten Linemen der Liga, Smith konnte sich spätestens in der Postseason mit seiner Geschwindigkeit beim Quarterback-Jagen enorm profilieren.

Seit Anfang Dezember, also in den vergangenen sieben Spielen, hatten die Chiefs exakt zweimal einen Receiver mit mehr als 50 Yards, der nicht Xavier Worthy und Travis Kelce hieß: einmal Justin Watson, einmal JuJu Smith-Schuster.

Chiefs vs. Eagles - Prognose

Die Chiefs werden - quasi in einer umgekehrten Parallelität der Ereignisse - mindestens eine Strafe begehen, die das Spiel in einem Schlüsselmoment schwer beeinflusst. Wo James Bradberry im Super Bowl vor zwei Jahren mit seinem Holding gegen JuJu Smith-Schuster das Spiel quasi entschied, wird es am Sonntag einen Chiefs-Spieler treffen.

Ein False Start von Jawaan Taylor, eine Pass Interference durch Trent McDuffie (er hat schon sechs solcher Strafen in dieser Saison) oder ein Unnecessary Roughness von Chris Jones - früher oder später nehmen die Chiefs Schaden durch eine Flagge. Was sagen die Verschwörungstheoretiker dann?

Aber auch ohne die Strafe: Die Eagles mit Jalen Hurts, Saquon Barkley, AJ Brown und Co. werden über 60 Minuten das klar bessere Team sein, mit mehr als einem Score Unterschied gewinnen und den "Three-peat" verhindern.