Super Bowl 2025 - NFL-Insider: Darum ist Berlin für die NFL besser als London

2025 wird die NFL erstmals ein Regular-Season-Spiel in Berlin austragen. Liga-Insider Tom Pelissero sieht einen großen Vorteil Deutschlands gegenüber London, wie er ran verrät.

Vom Super Bowl aus New Orleans berichten Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey

Vier Regular Season-Spiele der NFL fanden bisher in Deutschland statt, zwei in München und zwei in Frankfurt.

2025 wird ein fünftes hinzukommen: Berlin wird im Herbst erstmals Austragungsort sein. Die Indianapolis Colts wurden bereits als Heimmannschaft bestätigt, der Gegner fehlt noch.

Doch egal, wer es wird - NFL-Insider Tom Pelissero hält die Deutschland-Spiele schon jetzt für eine Erfolgsgeschichte. Eine Geschichte, die noch lange nicht zu Ende geschrieben ist.

Bei der Super Bowl-Eröffnung in New Orleans sagte der Experte des NFL Network am ran-Mikrofon: "Die ersten Spiele dort waren ein riesiger Erfolg, für die deutschen und europäischen Fans, aber auch für die NFL. Ich weiß, dass die Liga dorthin zurückwill."

Auch über 2025 hinaus.