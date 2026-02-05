Beim Super Bowl zwischen den Seattle Seahawks und New England Patriots wird zwangsläufig die wohl legendärste Interception der NFL-Geschichte hervorgebracht. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Das war kein Glück - sondern Vorbereitung. Von Kai Esser Man kann die Geschichte der Partien zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots nicht ohne ein ganz bestimmtes Play erzählen. Rund 20 Sekunden vor Ende von Super Bowl XLIX wirft der damalige Seahawks Quarterback Russell Wilson einen Pass an der 1-Yard-Linie auf die rechte Seite, der von Patriots Cornerback Malcolm Butler abgefangen wird. New England gewinnt den Super Bowl mit 28:24. Alles rund um den Super Bowl 2026 - kostenlos im NFL Network auf Joyn Die Geschichte dieser Interception geht jedoch Wochen und Monate vorher los. Sie basiert nicht auf Glück, sondern auf exzellentem Coaching und überragender Wahrnehmung von Butler, einem seinerzeit Undrafted Rookie.

Super Bowl: Malcolm Butler von ähnlichem Play im Training überrumpelt Tatsächlich "kannte" Butler den Spielzug bereits. Und wurde zuvor davon geschlagen - im Training der Patriots während der Saison. Zwei enge Receiver auf der rechten Seite, einer läuft eine Route nach außen, einer läuft eine Route nach innen. Dadurch, dass sich die beiden Wege mehr oder weniger kreuzen, ist es für den inneren Receiver kaum möglich, verteidigt zu werden, weil der Verteidiger einen zu langen Weg hat und nicht mehr rankommen kann, bevor der Ball in der Endzone ist.

"Unser Ziel als Coaches war es, dem Spieler beizubringen: Wenn sich die Gegner in dieser Konstellation aufstellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie dieses Konzept laufen", sagte der damalige Head Coach Bill Belichick. Wie man das Play stoppt? "Wir mussten dafür sorgen, dass der innere Cornerback den inneren Receiver schon an der Line of Scrimmage anblockt, obwohl er gar nicht 'zuständig' ist. So kann er seine Route nicht optimal laufen", erklärte Belichick. Kontakt der Passverteidiger mit den Receivern ist innerhalb eines Yards von der Line of Scrimmage legal. "So hat unser Cornerback eine freie Bahn, um den Ball zu spielen", fuhr der achtmalige Champion fort. Brandon Browner hielt Seahawks Receiver Jermaine Kearse legal fest, sodass Butler das Play machen konnte. In Wiederholungen sieht man, wie der erfahrene Browner den Rookie auf das aufmerksam macht, was kommen sollte.

