Taylor Swift und Travis Kelce stellen unterschriebnes Trikot für Charity-Aktion zur Verfügung

Kelce und Swift das Highlight der Auktion

Das "Guelph Wish Fund for Children" kam in den Besitz dieses Trikots und durfte es zu Gunsten kranker Kinder in einer Online-Auktion versteigern.

Unter anderem wurden auch unterschrieben Sachen von Patrick Mahomes, LeBron James, Kobe Bryant und Michael Jordan versteigert.

Während das Trikot für eine Summe von 21.000 Dollar veräußert wurde, konnte die Gala mit den unterschrieben Sport-Artikeln insgesamt ganze 34.000 Dollar einnehmen.