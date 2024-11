Jon Gruden ist nach seinem NFL-Rücktritt wegen sexistischer und homophober Aussagen zurück im Umfeld der NFL - allerdings in anderer Funktion.

Drei Jahre ist es her, dass Jon Gruden für die Las Vegas Raiders als Head Coach an der Seitenlinie eines NFL-Spiels stand. Er trat zurück, nachdem die "New York Times" in einem explosiven Bericht alte E-Mails geleakt hatte, die Gruden schwer belasteten.

Neben der Verwendung rassistischer Ausdrücke machte sich der Ex-Coach über das Draften des ersten, offen schwulen NFL-Spielers (Michael Sam) lustig und tätigte transphobe und homophobe Äußerungen.

Jetzt hat Gruden einen neuen Job und in ungewohnter Funktion zurück ins Football-Business gefunden. Am Dienstag macht das Sport-Outlet und Pop-Culture-Unternehmen "Barstool Sports" offiziell, dass der 61-Jährige einen mehrjährigen Vertrag mit dem Konzern unterzeichnet habe.

Barstool-Präsident und CEO Dave Portnoy bestätigte die Nachricht, die zuerst von "ESPN" vermeldet wurde, mit einem Video von Gruden, in dem er den Barstool-Mitarbeitern seinen berühmten "Spider Y 2 Banana"-Spielzug erklärt.