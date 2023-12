Tampa Bay Buccaneers: Frau von Chris Godwin nennt Head Coach Todd Bowles einen Lügner

"Dass er den Lauf für uns machen konnte, war sehr wichtig für ihn. Ich glaube, das hat ihm sehr geholfen und uns auch. Es war gut zu sehen, dass er in die Endzone gekommen ist", so Bowles weiter.

Trotz des Sieges war die Partie ein Rückschlag für Wide Receiver Chris Godwin. Der 27-Jährige sah nur drei Targets, obwohl er bei 52 Snaps (84 Prozent der Offensive Plays) auf dem Feld stand. Deutlich weniger als die sieben Bälle, die in den beiden vorherigen Spielen der Bucs in seine Richtung flogen.

Frau Godwin bezichtigt Coach Bowles der Lüge

Eigentlich also nichts Ungewöhnliches. Nach der Stellungnahme des Coaches platzte Godwins Frau Mariah am Mittwoch auf Instagram jedoch der Kragen. "Ich verstehe nicht, warum hier so offenkundig gelogen wird. Unabhängig davon, wie angeschlagen Chris ist, reißt er sich weiterhin den Arsch auf. Er hat noch kein Spiel verpasst, läuft weiterhin großartige Routen und ist offen".

Und weiter: "Ich weiß nicht, warum die Dinge so sind, wie sie sind - ich coache das Team nicht. Aber diese Lügen über Chris und die Unterstellung von Negativität bezüglich seiner Arbeitseinstellung machen mich wütend. Lasst uns nicht so tun, als ob er so viel öfter als sonst ausgewechselt werden musste, wenn er in Wirklichkeit genauso viel gespielt hat", schrieb Frau Godwin weiter.

In ihren Postings teilte sie auch ihre Aussagen bestärkende "X"-Beiträge (ehemals Twitter) wie von NFL-Podcaster Jon Ledyard, der ebenfalls den Aussagen des Coaches widersprach und nochmal betonte, dass Godwin nicht häufig vom Feld geholt wurde und sogar bei 31 von 35 Passing Plays auf dem Feld stand.

Heftige Vorwürfe also gegen Bowles. Eine Stellungnahme des Coaches oder der Franchise zu den Anschuldigungen blieb bisher aber noch aus.

In Godwins erster Saison unter dem neuen Offensive Coordinator Dave Canales stehen vor Woche 14 insgesamt 53 Catches für 606 Receiving Yards und einem Touchdown zu Buche. In drei der letzten vier Spielzeiten hatte der Receiver zuvor jeweils die Schallmauer von 1000 Receiving Yards durchbrochen.