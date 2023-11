Tampa Bay Buccaneers: Head Coach Todd Bowles wackelt - kommt es zum Coup mit Bill Belichick?

Demnach könnten die Bucs ein Auge auf Bill Belichick geworfen haben, der bei den New England Patriots ebenfalls massiv in der Kritik steht und nach der Saison mit von Woche zu Woche zunehmender Wahrscheinlichkeit seinen Posten in Foxborough räumen könnte.

Die letzten vier Partien gingen verloren. Nach der späten Pleite gegen die Houston Texans in Woche 9 ist die Franchise mit einer 3-5-Bilanz bis auf Rang drei der NFC South zurückgefallen und verliert immer mehr den Anschluss an die Playoff-Plätze.

Die Buccaneers werden nach starkem Saisonstart durchgereicht. Die Kritik an Head Coach Todd Bowles wächst stetig. Die Franchise wird bereits mit Coaching-Legende Bill Belichick in Verbindung gebracht.

Belichick bei Patriots-Aus zu den Bucs?

Belichick, einer der erfolgreichsten NFL-Coaches der Geschichte, könnte sein Lebenswerk in New England in einigen Monaten verlassen müssen: Was vor Monaten noch unvorstellbar wirkte, könnte bald Realität werden. Albert Breer von "Sports Illustrated" berichtete vor Wochen, dass Patriots-Owner Robert Kraft bereits intern darüber diskutiert hätte, den 71-Jährigen abzulösen. Mit einer Bilanz von 2-7 ist das langjährige Top-Team der NFL mittlerweile abgeschlagen am Ende der AFC East angekommen.

Dies bringt die Bucs ins Spiel, deren General Manager Jason Licht die Coaching-Legende offenbar gerne verpflichten würde. In New England hatte der GM bereits von 2009 bis 2011 als "Director of Pro Personnel" mit Belichick zusammengearbeitet. Beide würden sich demnach nach wie vor gut verstehen.