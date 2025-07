John Elway war als Fahrer eines Golfwagens an dem Unfalltod eines Agenten beteiligt. Rechtliche Folgen muss der Ex-Quarterback allerdings nicht fürchten.

John Elway, der als einer der besten Quarterbacks der NFL Geschichte gilt und zuletzt General Manager der Denver Broncos gewesen ist, erlebte im April einen tragischen Unfall.

Sein ehemaliger Agent Jeff Sperbeck starb an den Folgen einer Kopfverletzung, die er sich bei einem Sturz aus einem Golfwagen zugezogen hatte. Elway steuerte zum Zeitpunkt des Unfalls das Fahrzeug. Der ehemalige Quarterback wird deshalb nun allerdings nicht angeklagt.

Der Sheriff von Riverside County (Kalifornien), Chad Bianco, sagte gegenüber dem TV-Sender "9NEWS", dass die Ermittlungen zu Sperbecks Tod abgeschlossen seien.

"Es ist vorbei. Wir haben mit allen Beteiligten gesprochen und nichts Neues herausgefunden. Es gab nichts Verbrecherisches. Wir haben die ganze Zeit gesagt, dass es sich um einen tragischen Unfall handelte."

Für Elway selbst war der Unfall ein schwerer Schlag. "Ich bin absolut am Boden zerstört und untröstlich über den Tod meines engen Freundes, Geschäftspartners und Agenten Jeff Sperbeck. Es gibt keine Worte, um die tiefe Trauer auszudrücken, die ich über den plötzlichen Verlust von jemandem empfinde, der mir so viel bedeutet hat", sagte er in einer Erklärung nach Sperbecks Tod.