Die Trainerin von ELF -Team Stuttgart Surge wusste zu überzeugen und konnte sich gegen eine große Anzahl an Konkurrentinnen und Konkurrenten durchsetzen. Die 40-Jährige ist in den kommenden Monaten Bestandteil des Coaching-Teams der Tampa Bay Buccaneers.

Nurasyid: Ziemlich zeitnah nach der National Coaching Academy, die im Mai stattgefunden hat. Also gehe ich davon aus, es müsste noch im Mai gewesen sein. Aber es hat natürlich jetzt so ein bisschen gedauert, weil es dafür ein Arbeitsvisum gebraucht hat. Und da das natürlich nicht so einfach ist, unter Umständen auch lange dauert, habe ich mich auch noch gar nicht getraut, irgendwie die Nachricht kundzutun.

Nurasyid: Ganz offiziell geht es los am 21. Juli. Dann beginnt das Training Camp und ich werde am 19. losfliegen. Dann habe ich noch einen Tag Zeit, so ein bisschen den Jetlag rauszubekommen, bevor es dann am 21. so richtig zur Sache geht.

ran: In Ihrem Podcast 'Between the Lines' haben Sie eine schöne Anekdote erzählt. Im Oktober war ja die Bewerbungsfrist, man konnte sie aber bis zum 31. Dezember abgeben, weil man, nachdem man sich beworben hatte, ja noch ein bisschen was erfüllen musste ...

Nurasyid: Ja, genau. Also sobald man alles abgegeben hatte - Lebenslauf, Empfehlungsschreiben und was man nicht so alles abgeben musste - gab es einen zweiten Schritt und das war ein Videointerview. Und in meiner Vorstellung dachte ich, in dem Moment, in dem ich dieses Videointerview starte, sitzt da vielleicht eine echte Person. Ich kann das nur einmal machen. Ich darf keinen weiteren Tab daneben offen haben.

Ich habe prokrastiniert wie ein Weltmeister und das ist eigentlich, wenn es um das geht, so gar nicht meine Art. Aber ich muss sagen, wie es ist: Ich hatte eine Heidenangst davor und da habe ich das so vor mir hergeschoben. Und dann war es schon der 31. Dezember. Mein Freund stand schon angezogen in der Tür, weil wir waren für sechs Uhr abends verabredet bei Freunden, weil wir dort Silvester verbringen wollten.

Und ich sitze schwitzend vor meinem Laptop und denke: 'Oh mein Gott, ich muss das noch machen.' Und dann war mir irgendwie klar: Da kann ja jetzt eigentlich gar kein richtige Person sitzen. Und dann habe ich das geöffnet und dann habe ich schon gesehen, dass man sogar das Video mehrmals hätte aufnehmen können. Aber ich hatte ja nicht mehr die Zeit dazu.

Man musste drei oder vier Videos in Summe abgeben und die Zeit war sehr begrenzt, ich glaube 60 Sekunden, und dann hat man einen Spielzug zu gesehen. Ich habe einen Defense-Spielzug der Bucs gesehen und musste das dann einordnen - also was ich gesehen hab, wer falsch war, was die Coaching-Punkte sind - und danach musste man sich auch selbst noch einmal vorstellen in den 60 Sekunden.

Und dann dachte ich mir na gut: '31. Dezember, letzter Tag, Let's go!' Und ich habe es tatsächlich dann zweimal aufgenommen, weil ich mich ein paar Mal versprochen hatte, dann auf Englisch mal, weil da geht es ganz schön zur Sache. Und dann hatte ich das erledigt und für mich abgehakt. Da habe ich gefühlt meinen Endgegner in 2024 gelassen und dann in das neue Jahr 2025 gefeiert und ehrlicherweise auch gar nicht mehr viel dran gedacht.