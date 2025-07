Nun tauchen Gerüchte um Jauan Jennings auf. Laut einem Bericht von "ESPN" fordert der Wide Receiver einen neuen Vertrag - sollte dem Wunsch nicht zugestimmt werden, will der 28-Jährige den nächsten Schritt gehen.

Die neue Saison in der NFL startet Anfang September. Auch die Vorbereitung rückt dabei näher - für die 49ers steht das Trainingslager kurz bevor. Bis dahin gibt es aber noch personelle Aufgaben für die Franchise aus San Francisco zu erledigen.

Jauan Jennings: Erst 2024 neuen Vertrag unterzeichnet

Die 49ers stehen unter Druck. Brandon Aiyuk wird dem Verein auch weiterhin mit einem Kreuzbandriss fehlen. Dadurch rückt Jennings ins Rampenlicht und wird wohl eine zentrale Rolle im Offensivspiel einnehmen.

In der vergangenen Saison gelangen ihm 77 Receptions für 975 Yards und sechs Touchdowns. Erst im vergangenen Frühjahr verlängerte der US-Amerikaner seinen Vertrag in Kalifornien über zwei Jahre mit einem Gehalt in Höhe von knapp 13,2 Millionen Dollar. Im folgenden Jahr beläuft sich sein Gehalt jedoch lediglich auf rund 6,4 Millionen Dollar.

Kommt es zu keiner Einigung der beiden Parteien, könnte Jennings die Franchise nach fünf Jahren verlassen.