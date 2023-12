Tampa Bay Buccaneers und Baker Mayfield: Der Gescheiterte hat offenbar sein Zuhause gefunden

AFC Wild Card Round: #5 Cleveland Browns at #4 Jacksonville Jaguars

Die Browns (9-5) feierten in Woche 15 einen extrem wichtigen wie späten Sieg gegen die Bears, die Jaguars (8-6) waren chancenlos gegen die Ravens und müssen mehr denn je um den Sieg in der Division bangen. Noch aber führen sie die AFC South an und hätten damit sogar ein Heimspiel in der ersten Playoff-Runde. (Spiele in Woche 16: Browns @ Texans, Jags @ Bucs)