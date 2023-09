Tampa Bay Buccaneers: Keine Vertragsverlängerung für Mike Evans? 

Laut "Tampa Bay Times" sind die Buccaneers aber nicht dazu bereit, für Evans so tief in die Tasche zu greifen. Nach dem Super-Bowl-Sieg mit Tom Brady ging es eher abwärts für die Franchise aus Tampa, und nach und nach gingen die vielen Routiniers im Roster.

Mike Evans: Rekord-Wide-Receiver

Evans wurde 2014 in der ersten Runde von den Buccaneers gedraftet und konnte in jeder der neun Saisons, seit er in der NFL ist, mehr als 1.000 Receiving Yards verbuchen. Er war der erste Spieler in der Geschichte der Liga, dem das gelang.

In seinem womöglich letzten Jahr in Tampa wird er mit Quarterback Baker Mayfield versuchen, diesen Rekord auf zehn Saisons zu erweitern. Die Buccaneers starten am 10. September gegen die Minnesota Vikings in die neue Spielzeit.