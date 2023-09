Tampa Bay Buccaneers: Mike Evans setzt Ultimatum für Vertragsverlängerung

"Trotz unserer Bemühungen in den letzten zwei Jahren und der Professionalität von Bucs-General Manager Jason Licht und Assistant General Manager Mike Greenberg haben wir kein Angebot erhalten, in Tampa zu bleiben", erklärt Gilmore.

Deryk Gilmore, Mike Evans' Spielerberater, kündigte in einem Statement an, seine Agentur würde die Verhandlungen mit den Buccaneers am 9. September unterbrechen - genau einen Tag vor dem Saisonauftakt gegen die Minnesota Vikings.

Laut "Tampa Bay Times" seien die Buccaneers aber nicht dazu bereit, für Evans so tief in die Tasche zu greifen. Nach dem Super-Bowl-Sieg mit Tom Brady ging es eher abwärts für die Franchise aus Tampa, und nach und nach gingen die vielen Routiniers im Roster.

Mike Evans: Deadline für die Tampa Bay Buccaneers

Wie die Berateragentur ankündigte, sollen die Buccaneers nun eine Woche Zeit haben, um eine Entscheidung zu treffen: "Wir geben den Bucs bis zum Beginn der regulären Saison Zeit, um ihn zu einem Buc auf Lebenszeit zu machen."

"Wenn das nicht möglich ist, wird sich Mike zu 100 Prozent auf Football konzentrieren und auf seine Zukunft dort, wo er weiterhin einen Unterschied machen kann."

Evans wurde 2014 in der ersten Runde von den Buccaneers gedraftet und konnte in jeder der neun Saisons, seit er in der NFL ist, mehr als 1.000 Receiving Yards verbuchen. Er war der erste Spieler in der Geschichte der Liga, dem das gelang.

In seinem womöglich letzten Jahr in Tampa wird er mit Quarterback Baker Mayfield versuchen, diesen Rekord auf zehn Saisons zu erweitern. Die Buccaneers starten am 10. September gegen die Minnesota Vikings in die neue Spielzeit.