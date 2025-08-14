Anzeige
NFL

Taylor Swift erklärt im Podcast von Travis Kelce ihr neues NFL-Wissen

  • Veröffentlicht: 14.08.2025
  • 06:24 Uhr

Taylor Swift war im Podcast von Travis und Jason Kelce "New Heights" zu Gast - und überraschte dort mit Football-Wissen.

Es war die wohl am spannendsten erwartete Podcast-Folge in der Geschichte von Podcasts.

Taylor Swift war zu Gast in der neuesten Folge "New Heights", dem Podcast von ihrem Freund und Star-Tight-End der Kansas City Chiefs, Travis Kelce und seinem Bruder Jason.

Während für Swifties das Highlight der rund zwei Stunden war, dass sie ihr neues Album "The Life of a Showgirl" ankündigte, das am 3. Oktober erscheint, überraschte sie auch NFL-Fans mit Fachwissen, was sie sich über die vergangenen beiden Saisons angeeignet hat.

Taylor Swift: "Ich dachte, Josh Allen und Jared Goff würden sich bekämpfen"

Bevor sie Travis kennenlernte, hatte sie buchstäblich nicht die leiseste Ahnung von Football. "Ich dachte, dass auf einer Seite beispielsweise Josh Allen steht und auf der anderen Seite Jared Goff - und dann bekämpfen sie sich", erklärte der Popstar.

Allerdings zeigte sie in den zwei Stunden oft, dass sie mehr ist als eine Spielerfrau. Beim NFL Draft 2024 freute sie sich, als die Chiefs Wide Receiver Xavier Worthy auswählten, weil er ihrer Meinung nach gut passen würde.

Sogar verschiedene Deckungen in der Passverteidigung könne sie nun erkennen. "Cover 2, Cover 4, Cover 0, darüber reden wir mittlerweile. Ich habe mich in Football verliebt, ich kann gar nicht genug davon kriegen!"

Dabei gesteht sie auch: "Ich wusste nicht einmal, was ein First Down ist."

Die Youtube-Premiere des Podcasts, die um 01:00 Uhr deutscher Zeit startete, hatte in der Spitze rund 1,3 Millionen Zuschauer.

