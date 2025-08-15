Kurioser Verdacht um Chiefs-Star
Kansas City Chiefs: NFL in Erklärungsnot? Anhörung von Rashee Rice wirft Fragen auf
- Veröffentlicht: 15.08.2025
- 14:26 Uhr
- Kai Esser
Chiefs-Star Rashee Rice wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die NFL beraumt eine Anhörung an - aber erst Ende September. Das Vorgehen wirft Fragen auf.
Chiefs-Receivers Rashee Rice bleibt ein heißes Thema in der NFL.
Nach einem Unfall bei einem Straßenrennen, der mehrere Verletzte forderte und auf Video aufgezeichnet wurde, hat sich Rice am 17. Juli zu zwei Anschuldigungen schuldig bekannt. Seine Strafe umfasst 30 Tage Gefängnis sowie fünf Jahre auf Bewährung.
Die disziplinarische Anhörung der NFL ist allerdings erst für den 30. September terminiert – eine Verzögerung, die es Rice ermöglicht, mindestens die ersten vier, wahrscheinlich aber fünf Spiele der Saison zu bestreiten.
Dazu gehören hochkarätige Partien wie Week 1 gegen die Los Angeles Chargers in Brasilien, Week 2 gegen die Philadelphia Eagles, Week 3 gegen die New York Giants, Week 4 gegen die Baltimore Ravens und möglicherweise Week 5 gegen die Jacksonville Jaguars.
Fall Rashee Rice: NFL-Vorgehen ungewöhnlich
Eine Liga-Quelle bezeichnet die Verzögerung bei "NBC" als "ungewöhnlich" und äußert: "Vielleicht bin ich ein Verschwörungstheoretiker, aber das ist einfach seltsam."
Weiter heißt es: "Man sieht kaum, dass Spieler während der Saison suspendiert werden, es sei denn, sie haben etwas in der Saison getan, wie einen Dopingtest oder Ähnliches."
Normalerweise werden Strafen vor Saisonbeginn verhängt, um Klarheit zu schaffen.
Im Vergleich dazu wurde Wide Receiver Jordan Addison von den Minnesota Vikings am selben Tag, dem 17. Juli, in einem DUI-Fall (Fahren unter Einfluss von Drogen oder Alkohol, Anm. d. Red.) ohne Gefängnisstrafe verurteilt, muss aber die ersten drei Spiele der Saison aussetzen.
Der Kontrast wirft Fragen auf: Warum wurde der Fall Rice nicht ebenso zügig abgewickelt, obwohl seine Schuld bereits feststeht? Die NFL hat sich noch nicht zu dem Vorgehen geäußert.