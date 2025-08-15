Kansas City Chiefs: NFL in Erklärungsnot? Anhörung von Rashee Rice wirft Fragen auf

Chiefs-Star Rashee Rice wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die NFL beraumt eine Anhörung an - aber erst Ende September. Das Vorgehen wirft Fragen auf.

Chiefs-Receivers Rashee Rice bleibt ein heißes Thema in der NFL.

Nach einem Unfall bei einem Straßenrennen, der mehrere Verletzte forderte und auf Video aufgezeichnet wurde, hat sich Rice am 17. Juli zu zwei Anschuldigungen schuldig bekannt. Seine Strafe umfasst 30 Tage Gefängnis sowie fünf Jahre auf Bewährung.

Die disziplinarische Anhörung der NFL ist allerdings erst für den 30. September terminiert – eine Verzögerung, die es Rice ermöglicht, mindestens die ersten vier, wahrscheinlich aber fünf Spiele der Saison zu bestreiten.

Dazu gehören hochkarätige Partien wie Week 1 gegen die Los Angeles Chargers in Brasilien, Week 2 gegen die Philadelphia Eagles, Week 3 gegen die New York Giants, Week 4 gegen die Baltimore Ravens und möglicherweise Week 5 gegen die Jacksonville Jaguars.