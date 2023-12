Brown bestreitet seine zweite Saison bei den Colts. In zwölf Spielen brachte er es auf zehn Tackles, einen abgewehrten Pass, einen Forced Fumble und eine Interception. In der Vergangenheit spielte der ungedraftete Cornerback bereits für die Green Bay Packers und die Cincinnati Bengals.

McKenzie wiederum ist in seinem ersten Jahr bei den Colts, nachdem er zuvor fünf Jahre in Diensten der Buffalo Bills stand. In der laufenden Spielzeit stand er in 13 Spielen auf dem Feld, fing dabei elf Pässe für 82 Yards, dazu brachte er im Special Team 23 Punts für 204 Yards und sechs Kicks für 152 Yards zurück.