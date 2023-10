Anzeige

Hat die NFL ein Schiedsrichter-Problem? Tom Brady sieht eine gefährliche Tendenz. Sein langjähriger Mitspieler und Freund Rob Gronkowski kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.

von Daniel Kugler

Tom Brady ist nicht begeistert von der Entwicklung der NFL in Bezug auf die Art und Weise, wie das Spiel von den Schiedsrichtern geleitet wird.

Speziell die Vielzahl an Flaggen, die in der Saison 2023 in den Spielen bisher gezeigt wurden, sieht der siebenmalige Super-Bowl-Champion als problematisch an.

Sein langjähriger Mitspieler und Freund Rob Gronkowski erklärte in einem Interview in der Show "Up and Adams" nun, dass Brady selbst auch von diesen Entscheidungen profitiert hätte und konnte sich einen Seitenhieb gegen den "GOAT" nicht verkneifen: "Ich meine, das war schon Flag-Football für dich, Bruder. Alle Regeln waren zu deinen Gunsten, Tom. Du spielst nicht mehr, deshalb sagst du das."

Brady selbst äußerte sich im Podcast "Lets Go!", den er zusammen mit Jim Gray und Larry Fitzgerald moderiert, zuletzt wie folgt: "Football ist ein physischer Sport, es gibt ein physisches Element bei all dem.

"Man wirft eine 15-Yard-Flagge für etwas, wofür es vor 20 Jahren vielleicht noch keine Flagge gegeben hätte. Das hat einen großen Einfluss auf das Spiel", so Brady weiter.