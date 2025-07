Tom Brady und ein NFL-Comeback - Legende glaubt: "Er könnte es"

Kehrt Tom Brady in die NFL zurück? Ein akutes Gerücht gibt es nicht, aber einen Ex-Kollegen, der glaubt, dass Brady es immer noch drauf hat.

Tom Brady ist weitergezogen.

Die Quarterback-Legende ist nach seinem zweiten NFL-Rücktritt im Februar 2023 inzwischen unter anderem TV-Experte und Minderheitseigner bei den Las Vegas Raiders.

Brady geht in beiden Rollen auf.

Und auch wenn es immer mal wieder mehr oder weniger zarte Gerüchte gibt, Brady könnte es doch noch einmal wissen wollen, sieht es nicht danach aus, dass der ab dem 3. August 48-Jährige noch einmal einen Rücktritt vom Rücktritt wagt.

Doch das muss nichts heißen, denn sein früherer Widersacher Matt Ryan glaubt, dass Brady auch heute noch mitmischen kann. Aufgrund seiner überragenden Physis bräuchte Brady wahrscheinlich nicht einmal viel Anlauf.

"Ich denke, er könnte es", sagte Ryan in der "Dan Patrick Show": "Ich meine, so wie er auf sich achtet, sieht er fitter aus als je zuvor. Und ich denke, dass sein Spielstil dazu beiträgt, dass er länger spielen kann. Er muss sich nicht viel bewegen, nicht rennen und all diese verschiedenen Dinge tun. Weil er den Ball immer noch werfen kann, kann er ihn immer noch richtig gut platzieren.“