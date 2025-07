Geht die Zeit von T.J. Watt bei den Pittsburgh Steelers bei zu Ende? Der Defense-Superstar geht in sein letztes Vertragsjahr, die Gerüchteküche köchelt auf Hochtouren.

von Daniel Kugler

Verwirrung um T.J. Watt.

Sind die Pittsburgh Steelers überhaupt daran interessiert, ihren Defense-Superstar abzugeben? Laut "ESPN"-Insider Adam Schefter soll der 30-Jährige aufgrund der erfolglosen Vertragsverlängerungsgespräche unzufrieden sein.

Mark Kaboly, der als Steelers-Korrespondent für die "Pat McAfee Show" tätig ist, sorgte in dieser Thematik jüngst für einige Fragezeichen.

Kaboly hatte am Freitag auf "X" gepostet: "[D]ie Quellen sagen, dass es keine Anfragen an andere Teams über einen Trade gegeben hat." So viel, so gut. Bei einem Auftritt in der Radiosendung "93.7 The Fan" sagte der Journalist jedoch etwas, das auf den ersten Blick widersprüchlich dazu erscheint.

Auf die Frage, was die Steelers im Gegenzug für Watt bekommen könnten, sagte Kaboly über die Steelers: "[S]ie erkundigen sich offensichtlich, was das sein könnte." Als Co-Moderator Andrew Fillipponi daraufhin über diese Behauptung beunruhigt schien, betonte Kaboly: "Ich bin mir sicher, dass das zu diesem Zeitpunkt eine Sorgfaltspflicht ist, oder?"