Tom Brady weg - Zuschauer weg? Tampa Bay Buccaneers haben Ticket-Probleme

Im Vergleich zur Vorwoche kaum zu glauben. In Week 6 besuchten knapp 66.000 Zuschauer das Raymond James Stadium beim Heimspiel der Bucs gegen die Detroit Lions.

Wie aus einem Fan-Forum der Bucs - "joebucsfan.com" - hervorgeht, sollen für das kommende Spiel von Tampa gegen die Atlanta Falcons am Sonntagabend noch "tausende" Tickets übrig sein.

Das Ende der Brady-Ära zeigt sich offensichtlich auch an den Zuschauerzahlen der Bucs.

Allerdings sorgten zu großen Teilen die Fans der Lions dafür, dass das Stadion beinahe voll war.

Fast 70.000 Zuschauer passen in die Heimspielstätte der Buccaneers - bei besonderen Events kann die Kapazität sogar auf 75.000 Zuschauer aufgestockt werden.

Doch diese Tage scheinen in Tampa vorerst Geschichte. Zugegeben: Die Falcons sind nun auch nicht der attraktivste Gegner, doch in der Zeit unter Brady gab es keine Partien, bei denen noch so viele Tickets übrig waren.