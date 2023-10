New England Patriots: Entlassung von Bill Belichick wurde wohl bereits diskutiert

Anzeige

Die Patriots rutschen immer weiter ins Niemandsland der NFL ab. Mittlerweile ist wohl auch Head Coach Bill Belichick nicht mehr unantastbar.

von Daniel Kugler

Die New England Patriots stecken tief in der Krise. Erstmals seit 1995 startete die Franchise mit einer 1:5-Bilanz in die Saison.

Während vor allem Quarterback Mac Jones stark in der Kritik steht und seine Zukunft weiterhin unklar erscheint, wird auch die Luft für Head Coach Bill Belichick offenbar immer dünner.

"Diese Diskussionen haben bereits stattgefunden. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass Robert (Kraft, der Franchise Owner, Anm. d. Red.) die Kritik hört. Er hört die Wut vor Ort und die Leute in den Team-Einrichtungen wissen mit Sicherheit, dass er die Wut aus der Fangemeinde wahrnimmt", betonte Reporter Albert Breer von "Sports Illustrated" in der Radio-Talksendung "The Herd with Colin Cowherd".

Die Diskussionen über die Zukunft des 71-Jährigen sind demnach schon eine Weile im Gange: "Ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem es einfach nur noch um eine Entlassung geht", stellte Breer klar.