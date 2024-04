Anzeige

Wenige Tage vor dem Beginn der NFL-Drafts geht es in der amerikanischen Profi-Football-Liga schon heiß her. Ein Gerücht jagt das nächste und nun soll auch Zach Wilson vor einem Trade stehen.

Die NFL befindet sich im Trade-Fieber! Dies betrifft unter anderem auch die Denever Broncos.

Wie der NFL-Insider Ian Papoport berichtete, zieht es Zach Wilson zum Gewinner des Super Bowls aus dem Jahre 2015.

Der Quarterback stand zuletzt bei den New York Jets unter Vertrag, strebt nun aber eine Veränderung an.

Offenbar erhofft sich Wilson einen Neustart in Denever, die zuletzt neunmal in Serie an den Einzug in die Playoffs gescheitert waren.