Anzeige

Spätestens seit dem Besuch von Taylor Swift in einer Loge der Kansas City Chiefs beim Spiel gegen die Chicago Bears überschlagen sich die Berichte um eine mögliche Beziehung zu Travis Kelce.

Travis Kelce, Tight End des amtierenden Super-Bowl-Champions Kansas City Chiefs, und Taylor Swift, US-Popstar, sollen sich daten und möglicher Weise ein Paar sein. Ein Umstand, der nicht nur in den USA für Aufsehen gesorgt hat.

Sogar der sonst so wortkarge Patriots-Head-Coach Bill Belichick äußerte sich in einem Interview zu den Gerüchten: "Travis Kelce hat in seiner Karriere schon viele große Catches gemacht - dies wäre sein größter. "

Auch Andy Reid, Trainer der Kansas City Chiefs, scherzte nach dem Sieg gegen die Bears in Week 3, als Swift das erste Mal im Stadion gesichtet wurde: "Wissen Sie was, ich habe sie schon einmal getroffen. Ich habe sie verkuppelt. Dabei belasse ich es."

Travis Kelce gehört zu den besten Tight Ends der NFL und hat sich seinen Platz in den Annalen der Liga in den vergangenen Jahren bereits erarbeitet. Doch wer ist Travis Kelce wirklich? ran hat allen "Swifties" und Neu-Chiefs-Sympathisanten ein paar Infos zusammengetragen.