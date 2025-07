Trevor Lawrence über Travis Hunter: Es ist viel für einen Rookie, aber er war großartig

Alle Rookies stehen vor einer schwierigen Übergangsphase, wenn sie in die NFL kommen. Doch Jaguars-Erstrundenpick Travis Hunter steht vor einer etwas schwierigeren Lernphase als die meisten seiner Kollegen.

Travis Hunter steht in der Saisonvorbereitung vor einer besonderen Herausforderung, weil er zwei Positionen spielt

Das Wichtigste in Kürze

Der Nummer-2-Pick wird in dieser Saison als Wide Receiver und Cornerback für die Jaguars spielen, was bedeutet, dass er doppelt so viel Lernarbeit leisten muss wie ein Spieler, der sich auf eine Position konzentriert.

Quarterback Trevor Lawrence ist dementsprechend beeindruckt. "Travis war großartig - allein seine Arbeitsmoral, als er hier losgelegt hat", sagte Lawrence bei "WJXT".

"Er war einer der am härtesten arbeitenden Jungs, die wir haben. Ich denke, es ist eine große Verpflichtung, das Playbook zu lernen und zu versuchen, die beiden Systeme zu verinnerlichen. Es ist viel für einen Rookie, es ist eine Herausforderung, alles zu lernen, und er hat einen guten Job gemacht", so der Quarterback.

"Wir haben noch Arbeit vor uns. Wir werden im Trainingslager viel arbeiten und uns auf das erste Spiel im September vorbereiten. Ich freue mich sehr für ihn und darauf, wie er unserem Team helfen kann."

Travis Hunter startete seine College-Karriere 2022 bei Jackson State unter Deion Sanders und wechselte 2023 mit ihm zu den Colorado Buffaloes. Dort spielte er spektakulär sowohl als Cornerback als auch als Wide Receiver und erzielte in beiden Rollen herausragende Statistiken.

Hunter wurde 2024 als erster Spieler sowohl mit dem Bednarik Award (bester Defensivspieler) als auch dem Biletnikoff Award (bester Receiver) ausgezeichnet. Zudem gewann er die Heisman Trophy als bester College-Spieler.