Nachdem Adrian Peterson sich kürzlich bei einer Pokerrunde mit einem Mitspieler prügelte, geht es jetzt für den ehemaligen NFL-Star in die nächste Runde. Der Ex-Star-Running-Back steigt gegen seinen Widersacher in den Boxring.

Die kuriosen Geschichten um Adrian Peterson nehmen kein Ende.

Wie "TMZ "berichtet, wird der 40-Jährige an einem Promi-Boxkampf teilnehmen. Sein Gegner ist kein Unbekannter: Joe Castaneda. Peterson prügelte sich erst vor rund einem Monat mit Castaneda bei einer privaten Pokerrunde.

Für den ehemaligen NFL-Star ist es nicht der erste Ausflug in den Boxsport. 2022 trat er bereits gegen Ex-Kollegen Le’Veon Bell an. Damals ging er spektakulär k.o.

Auch abseits des Sports läuft es für den einstigen NFL-MVP alles andere als rund: In den vergangenen Monaten sorgte Peterson mit mehreren rechtlichen Problemen für Negativschlagzeilen – darunter Gerichtsversäumnisse in Unterhaltsverfahren, ein Verfahren wegen Körperverletzung sowie eine Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer.

In der NFL glänzte Peterson sportlich von 2007 bis 2021. Seit 2006 ist er der einzige Running Back, der zum MVP der Liga ausgezeichnet wurde (2012).