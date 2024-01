Übernimmt "ESPN" alle NFL-Medien? Monster-Deal bahnt sich an

Anzeige

In der US-Medienwelt bahnt sich wohl eine Monster-Übernahme an. Übernimmt ein TV-Sender sämtliche NFL-Medien?

Spannende Entwicklung in der US-Medienwelt. Laut "New York Post" befinden sich die NFL und "ESPN" in "fortgeschrittenen Gesprächen" über eine Kapitalbeteilung der Football-Liga an dem TV-Sender, wodurch "ESPN" die Kontrolle über "NFL Media" erhalten würde.

Demnach sollen die Verhandlungen so weit fortgeschritten sein, dass die Teambesitzer und die Spielergewerkschaft bereits darüber informiert wurden.

Hintergrund: Da sich die NFL und die NFLPA die Einnahmen ungefähr teilen, müsste die Gewerkschaft der Spieler an einem möglichen Geschäft beteiligt werden, selbigem vermutlich sogar zustimmen.

Aber: Dem Bericht zufolge könnte es dennoch noch "Monate" dauern, ehe ein Deal in trockenen Tüchern ist.

Zu "NFL Media" gehören das "NFL Network", "NFL.com", "Red Zone", "NFL Films" und "NFL+". Die beste Football-Liga der Welt versucht schon seit Jahren, den Medienbetrieb an einen Medienpartner auszulagern.