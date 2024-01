NFL Playoffs: Kansas City Chiefs schlagen schwache Miami Dolphins

Der Schlüssel zum Erfolg lag aber vor allem in der eigenen Defense. Miami konnte zu keiner Zeit seine sonst so starke Offense ausspielen - Quarterback Tua Tagovaiola kam auf gerade einmal 199 Passing Yards. Insgesamt ein viel zu schwacher Auftritt des Teams um Head Coach Mike McDaniel.

Im viertkältesten Spiel der NFL-Geschichte waren die Gastgeber dabei über weite Strecken die überlegene Mannschaft. Quarterback Patrick Mahomes warf für 262 Yards und einen Touchdown. Bester Mann in der Offense war Receiver Rashee Rice, der acht Bälle für 130 Yards und einen TD fang.

Die Kansas City Chiefs stehen zum fünften Mal in Serie in der Divisional Round der NFL Playoffs. Bei Temperaturen von bis zu -21 Grad Celsius bezwang das Team um Head Coach Andy Reid die Miami Dolphins mit 26:7.

Patrick Mahomes und die Chiefs haben in der Eiseskälte von Kansas City einen kühlen Kopf bewahrt und die Miami Dolphins deutlich mit 26:7 geschlagen.

Gegner Miami musste sich im Kühlschrank von Kansas City erst einmal an die Gegebenheiten gewöhnen. Warf Quarterback Tua Tagovailoa im ersten Viertel noch eine Interception, so fand er im zweiten Viertel plötzlich Tyreek Hill für das erste Big Play der Dolphins.

Die Anfangsphase gehörte dabei zunächst klar den Chiefs. Mit dem ersten Drive der Partie führte Mahomes seine Offense in neun Plays ganze 69 Yards über das Feld - am Ende stand ein 11-Yard-Touchdown-Pass auf Receiver Rashee Rice.

Der pfeilschnelle Receiver fing einen 53-Yard-Pass, trug den Ball in die Endzone und brachte sein Team so aufs Scoreboard. Mehr kam von Miami aber erst einmal nicht, die Chiefs hingegen verpassten es mehrfach trotz guter Feldposition einen Touchdown zu erzielen. Kicker Harrison Butker setzte im zweiten Abschnitt gleich drei Field Goals zwischen die Torstangen - Halbzeitstand 16:7 für Kansas City.

Nach der Pause das gleiche Bild: Miamis Offensive kam kaum in Tritt, die Chiefs standen zwischenzeitlich an der 3-Yard-Linie, mussten sich am Ende aber wieder mit einem Field Goal zufrieden geben.

Doch die Schlussoffensive Miamis blieb aus - die Chiefs konnten das Spiel letztendlich souverän über die Bühne bringen. Ein 3-Yard-Run von Isaiah Pacheco sorgte endgültig für die Entscheidung.