ELF-Tight End Florian Bierbaumer in International Pathway Program aufgenommen

Das International Pathway Program ist der beste Weg außerhalb des Drafts, um in die NFL zu kommen. Tight End Florian Bierbaumer von den Vienna Vikings hat es für 2024 in die Auswahl geschafft.

von Mike Stiefelhagen

Ende September war der International Combine in London. Dort wurden europäische Talente gescoutet, um sich für das International Pathway Program (IPP) zu empfehlen.

Wir berichteten von dem Ereignis. Einer der Spieler vor Ort war auch Florian Bierbaumer.

Der Tight End spielt für die Vienna Vikings in der European League of Football. Der 25-Jährige konnte beim Combine so überzeugen, dass er nun in das Programm aufgenommen wird, wie Bierbaumer gegenüber ran bestätigte.

"Die NFL versuchte in London eine möglichst realitätsnahe Atmosphäre zu schaffen. Vom Frühstück bis zum Abendessen ist alles durchgeplant, sogar danach hat man noch Meetings. Es geht nur Football und es ist genau das, was man sich wünscht als Profi", beschrieb der Tight End das Prozedere damals vor Ort.