ELF: Munich Ravens verlängern mit Quarterback Chad Jeffries

Die Munich Ravens haben eine solide erste Saison in der ELF hingelegt. Insbesondere offensiv überzeugte die Münchner Franchise dank Quarterback Chad Jeffries. Nun haben die Ravens den Vertrag des 30-Jährigen verlängert.

Quarterback Chad Jeffries bleibt den Munich Ravens mindestens ein weiteres Jahr erhalten. Die Franchise aus München verkündete, dass der Vertrag des US-Amerikaners verlängert wurde.

"Die Wiederverpflichtung von Chad war in dieser Offseason eine unserer wichtigsten Prioritäten. Chad ist sicherlich einer der besten Quarterbacks, die in Europa spielen, und von entscheidender Bedeutung für unser Streben nach der Meisterschaft", erklärte Sean Shelton, Director of Sports der Munich Ravens.

Jeffries wechselte 2022 von den Danube Dragons aus der Austrian Football League zum Münchner ELF-Team und wusste in seiner Debütsaison gleich zu überzeugen: Er warf die zweitmeisten Yards (3.535), die zweitmeisten Completions (285), die zweitmeisten Touchdown-Pässe (30) und die wenigsten Interceptions (5).

Am Ende der Saison gehörte zu den drei Finalisten der MVP-Wahl.

Der 30-Jährige freut sich auf eine weitere Saison im Jersey der Ravens: "Nach einer erfolgreichen ersten Saison in der European League of Football konnte jeder das Potenzial für etwas Besonderes hier in München erkennen. Mit Coach Ellisons Energie und Erfahrung sowie vielen neuen Puzzleteilen, die zu uns kommen, bauen wir hier in Bayern etwas sehr Beängstigendes für andere Teams auf. Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit und kann es kaum erwarten, wieder mit dem Team da draußen zu sein."