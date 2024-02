Wie "NFL Media" berichtet, analysiert die Liga das "Kickoff-Modell" der XFL. Und offenbar wird in Erwägung gezogen, das eigene Modell in Richtung XFL-Variante zu überarbeiten.

Gibt es in der neuen Saison Elemente der XFL in der NFL?

Der Hintergrund der Gedankenspiele ist zum einen die Gesundheit der Spieler, die dadurch erhöht werden soll. Zum anderen will die Liga damit erreichen, dass es wieder vermehrt zu Returns kommt. Diese wurden in den vergangenen Jahren immer weniger.

Das sieht in der Praxis so aus.

Beim XFL-Modell stellt sich der Kicker an seiner eigenen 30-Yard-Linie auf, während sich die anderen zehn Mitglieder des Kickoff-Teams an der gegnerischen 35-Yard-Linie aufstellen - fünf Yards von den Blockern des Returner-Teams entfernt.

In der NFL ist es bis jetzt noch so, dass sich das Kicking Team an der 35-Yard-Linie aufstellt. Acht Spieler des Return Teams befinden sich 15 Yards davon entfernt. Double-Team-Blocks sind verboten und Touchbacks werden an der 25-Yard-Linie platziert.

Die XFL hatte diese Regel 2020 beim Relaunch eingeführt und selbst von der Fall Experimental Football League übernommen, die in den Jahren 2014 und 2015 zwei Spielzeiten lang lief.

Auch die NFL hat sich bereits vor Jahrzehnten an Regeln anderer Ligen bedient, zum Beispiel von der USFL. Ein "Abgucken" bei der XFL ist also keineswegs ausgeschlossen.